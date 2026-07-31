Турист засмотрелся в телефон и не заметил подошедшего медведя

Турист едва не оказался лицом к лицу с бурым медведем во время прогулки на природе в Румынии. Мужчина был настолько увлечен просмотром контента в мобильном телефоне, что не заметил, как к нему приблизился хищник. Турист обратил внимание на животное только тогда, когда оно оказалось совсем рядом. Об этом сообщает «Комсомольская правда.

© Мир24

Отмечается, что медведь был юным и неопытным, но при этом проявлял настойчивость. Избежать опасных последствий удалось благодаря водителю проезжавшего автомобиля. Он заметил происходящее и отпугнул медвежонка своей машиной, предотвратив непосредственный контакт человека с хищником.

Ранее медведь влез в дом и съел испеченные ко дню рождения булочки с корицей в Калифорнии. В это время в доме спали 12 человек, собравшихся на торжество. Оказавшись внутри, зверь направился прямо на кухню и стал поедать приготовленные для гостей пирог и булочки с корицей. К счастью, никто из людей при этом не пострадал.

Другой хищник пробрался на военную базу в США и украл оттуда персик. Предположительно, он проник внутрь через автоматические двери. Камеры зафиксировали, как хищник зашел в кафетерий, взял персик, а затем, пройдя по коридору, оставил там следы своего пребывания и в итоге покинул помещение. Специалисты природоохранной службы проследили за тем, чтобы животное вернулось в естественную среду обитания.