Лесные пожары в Турции взволновали туристов

В туристических и турагентских чатах в последние сутки резко выросло число вопросов о лесных пожарах в Турции. Путешественники, забронировавшие отдых в Фетхие, Анталье и Аланье, интересуются, не угрожает ли огонь вблизи их гостиниц на курортах и стоит ли опасаться отмены поездок.

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Больше всего беспокойства вызвал крупный пожар в провинции Мугла неподалеку от Фетхие. Из-за сильного задымления власти вчера временно перекрывали трассу Фетхие – Анталья, а из нескольких населенных пунктов были эвакуированы жители. К тушению привлекли авиацию, вертолеты и сотни пожарных.

По последним данным турецких СМИ и властей, пожарным удалось остановить, распространение огня. Движение по трассе восстановлено, угрозы курортной инфраструктуре и отелям Фетхие нет.

Одновременно очаги возгорания возникали и в провинции Анталья. В отдельных районах в качестве меры предосторожности эвакуировали жителей и отдыхающих из нескольких домов, однако пожары происходили вдали от основных туристических зон. Большинство возгораний удалось взять под контроль, а курорты продолжают работать в обычном режиме.

Ранее TourDom.ru писал, что на Средиземноморском побережье Турции осложнилась ситуация с лесными пожарами.