Россиян призвали не строить иллюзий по поводу виз в Испанию

Предложение Италии исключить Испанию из Шенгенской зоны, поддержанное Финляндией, не изменит порядок въезда для российских туристов, заявила News.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По словам эксперта, инициатива направлена не на упрощение визового режима, а на применение санкций к Мадриду из-за ненадлежащего контроля внешней границы в Сеуте. Даже в случае принятия решения Испания останется страной, для посещения которой требуется шенгенская виза. Максимум, что изменится, — временный пограничный контроль в аэропортах.

Кодякова пояснила, что пока европейское государство является членом ЕС и Шенгенского соглашения, для его посещения необходимо оформлять визу. Безвизового режима для россиян не появится. Она также допустила, что из-за наплыва мигрантов в Сеуту могут образоваться очереди при паспортном контроле, а испанские пограничники станут дольше проверять документы.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией, на фоне нерегулируемого потока мигрантов. Она подчеркнула, что это создает прямую угрозу для европейских рубежей.