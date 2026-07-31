В Турции готовят условия для возвращения Booking

В Турции разработали новые правила для международных онлайн-платформ бронирования отелей. По предлагаемому законопроекту такие сервисы, как Booking, Airbnb и Trip, должны зарегистрировать в стране юридическое лицо, открыть официальное представительство и стать турецкими налогоплательщиками.

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Инициатором новшества выступило Министерство культуры и туризма Турции. Документ планируют рассмотреть в парламенте в ближайшее время. Местные отельеры считают, что именно это может открыть путь к полноценному возвращению Booking на рынок. Еще в 2017 году суд запретил платформе принимать бронирования турецких отелей на территории страны. Вердикт обосновали тем, что сервис создает недобросовестную конкуренцию местным туристическим компаниям.

Новый законопроект предлагает решить эту проблему по аналогии с крупными зарубежными интернет-компаниями. Как ранее сделали Google, YouTube, TikTok, X и другие онлайн-платформы, сервисам бронирования придется зарегистрировать юрлицо и платить налоги с доходов, полученных в Турции. После выполнения этих требований многолетний запрет на работу Booking может быть снят, считают эксперты.

Инициатором ужесточения правил в свое время стала Ассоциация турецких туристических агентств. В нынешнем году TÜRSAB также подал судебные иски против нескольких зарубежных платформ, утверждая, что они работают на турецком рынке без регистрации и создают неравные условия для местного бизнеса.

Для российских туристов изменения могут оказаться полезными. Сейчас Booking позволяет бронировать турецкие отели, если пользователь находится за пределами Турции. Однако внутри страны доступ к этой возможности заблокирован. Если новый закон вступит в силу и ограничения снимут, сервис снова сможет полноценно работать и для тех, кто уже находится в Турции, например во время путешествия по стране или при продлении отдыха.

Ранее TourDom.ru писал, что в России намечается укрупнение в сфере онлайн-бронирования: на продажу выставлен агрегатор OneTwoTrip.