Во сколько обошелся самый дорогой семейный тур из РФ в Турцию

Самый дорогой семейный тур летом 2026 года обошелся в 3,1 миллиона рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок провели две недели в турецком Кемере, сообщил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По словам эксперта, годом ранее максимальная стоимость детского летнего отдыха составила 2,8 миллиона рублей: тогда туристы из Москвы отправились в Белек.

Самой доступной семейной поездкой летом 2026 года стал тур из Екатеринбурга в Адлер. Двое взрослых и ребенок провели четыре ночи в трехзвездочном отеле без питания, заплатив 20,7 тысячи рублей.

В прошлом сезоне самым бюджетным вариантом было путешествие из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург стоимостью 18,4 тысячи рублей.

Самый дорогой тур с детьми этим летом обошелся в 3 064 700 рублей. Им стала поездка в турецкий Кемер из Москвы троих взрослых с одним ребенком, с проживанием в пятизвездочном отеле и с питанием «ультра все включено» на 14 ночей, — рассказал Козырев в беседе с ТАСС.

Тем временем Северная Осетия вошла в число самых востребованных регионов для внутреннего туризма. Путешественников привлекают не столько бюджетные условия, сколько аутентичная природа, древние башни.