AZUR air увеличит частоту полетов из Казани в Анталью

Рейсов из Казани в Анталью станет больше до 25 октября
Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам
Авиакомпания AZUR air с 30 июля увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам до конца летнего расписания — до 25 октября.
— Таким образом, частота полетов авиакомпании по этому направлению вырастет до пяти рейсов в неделю , — сообщила пресс-служба аэропорта Казани.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс в Сухум.