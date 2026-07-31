Россияне снова стали туристами № 1 в Турции

Россия вновь стала крупнейшим въездным рынком для Турции. По итогам первого полугодия страну посетили 2,65 млн российских туристов, что позволило РФ обойти Германию и вернуть первое место по числу иностранных гостей. Такие данные привело в пресс-релизе Министерство культуры и туризма Турции.

© tourdom.ru

В первую тройку после России вошли Германия (2,44 млн) и Великобритания (1,58 млн). В турецком Минтуризма отмечают, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе, турецкому турбизнесу удалось сохранить рост доходов и высокий турпоток. Однако по количеству туристов результаты первого полугодия оказались хуже, чем 2025. Всего за январь – июнь страна приняла 25,8 млн иностранных гостей против 26,4 млн годом ранее.

Турецкие предприниматели признают, что сезон выдался непростой. Председатель Ассоциации профессиональных управляющих отелей Антальи (POYD) Хакан Саатчиоглу отмечал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке иностранные туристы, в частности, европейские, весной не спешили с бронированиями. Российский рынок тоже пережил несколько волн корректировок. Несмотря на то что туроператоры сначала расширяли полетные программы в Анталью, добавляя новые города вылета и рейсы, уже перед майскими праздниками часть перевозки пришлось убрать из-за более слабых, чем ожидалось, продаж. Позже на ситуацию повлияли и проблемы с продлением разрешений на полеты для турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind. Тем не менее туроператорам удалось в значительной степени восстановить объемы за счет других авиакомпаний.

Высокую востребованность туров в Турцию подтверждают результаты рейтинга популярности туристических направлений, подготовленного на основе опроса 500 московских турагентств. Турция сохранила первое место с долей 27,3%, значительно опередив Египет (18,9%) и Вьетнам (14,7%). Из-за ближневосточного кризиса российские туристы стали осторожнее планировать поездки за границу и чаще откладывают покупку тура до последнего момента, однако это не помешало Турции удержать лидерство благодаря развитой перевозке, системе all inclusive и отсутствию полноценной массовой альтернативы.