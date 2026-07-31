Эпоха семейных загранпоездок закончилась

Нужно ли менять старый загранпаспорт после вступления нового закона в силу
Правительство РФ официально закрепило изменения в бланках заграничных паспортов. С 1 января 2027 года сведения о несовершеннолетних детях окончательно перестанут вноситься в документы родителей, а графы «Личный код» и «Учетная запись» будут удалены как неактуальные.
О деталях реформы рассказал адвокат и телеэксперт Александр Бенхин. Он пояснил, что отмена записи о детях носит технический характер и лишь легализует многолетнюю практику международного туризма.
Ключевые детали изменений:
- Техническая невозможность. В биометрические паспорта (выдаваемые последние 12–15 лет) детей вписать технически невозможно из-за ограничений чипа.
- Международные стандарты. Большинство государств, включая популярные безвизовые направления (Турция, ОАЭ), уже давно требовали от детей наличия собственного удостоверения личности, игнорируя отметки в родительских документах.
- Защита прав граждан. По данным МВД, нововведение связано с необходимостью защиты свободы передвижения. Зафиксированы случаи отказа во въезде несовершеннолетним в страны Европы именно из-за отсутствия у них индивидуального паспорта при наличии записи в документе родителя.
- Легитимность старых документов. Ранее выданные паспорта с отметками о детях сохранят юридическую силу до конца срока их действия.
Скорость оформления детских документов Александр Бенхин подчеркнул в комментарии для Pravda.Ru, что получение отдельного паспорта для ребенка сейчас занимает минимум времени:
«Загранпаспорт ребенку в большинстве субъектов Федерации выдается очень быстро... Ребенку до четырнадцати лет... не требуются запросы в базы ФСБ. Поэтому детские паспорта печатают буквально за несколько часов в Москве».
Помимо отмены записей о детях, меняется формат машиносчитываемого кода документа для унификации с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO):
- Для обычного паспорта добавится префикс PP;
- Для дипломатического — PD;
- Для служебного — PO.
Также в апреле 2026 года был принят закон об отмене госпошлины (ранее составлявшей 500 рублей) за внесение записей о детях, так как сама процедура исключается из законодательства.
Несмотря на бюрократические обновления, для россиян сохраняется безвизовый режим с десятками стран, а на внутренних рейсах активно внедряется биометрия (например, в Шереметьево).