Эпоха семейных загранпоездок закончилась

Правительство РФ официально закрепило изменения в бланках заграничных паспортов. С 1 января 2027 года сведения о несовершеннолетних детях окончательно перестанут вноситься в документы родителей, а графы «Личный код» и «Учетная запись» будут удалены как неактуальные.

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О деталях реформы рассказал адвокат и телеэксперт Александр Бенхин. Он пояснил, что отмена записи о детях носит технический характер и лишь легализует многолетнюю практику международного туризма.

Ключевые детали изменений:

Техническая невозможность. В биометрические паспорта (выдаваемые последние 12–15 лет) детей вписать технически невозможно из-за ограничений чипа.

Международные стандарты. Большинство государств, включая популярные безвизовые направления (Турция, ОАЭ), уже давно требовали от детей наличия собственного удостоверения личности, игнорируя отметки в родительских документах.

Защита прав граждан. По данным МВД, нововведение связано с необходимостью защиты свободы передвижения. Зафиксированы случаи отказа во въезде несовершеннолетним в страны Европы именно из-за отсутствия у них индивидуального паспорта при наличии записи в документе родителя.

Легитимность старых документов. Ранее выданные паспорта с отметками о детях сохранят юридическую силу до конца срока их действия.

Скорость оформления детских документов Александр Бенхин подчеркнул в комментарии для Pravda.Ru, что получение отдельного паспорта для ребенка сейчас занимает минимум времени:

«Загранпаспорт ребенку в большинстве субъектов Федерации выдается очень быстро... Ребенку до четырнадцати лет... не требуются запросы в базы ФСБ. Поэтому детские паспорта печатают буквально за несколько часов в Москве».

Помимо отмены записей о детях, меняется формат машиносчитываемого кода документа для унификации с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO):

Для обычного паспорта добавится префикс PP;

Для дипломатического — PD;

Для служебного — PO.

Также в апреле 2026 года был принят закон об отмене госпошлины (ранее составлявшей 500 рублей) за внесение записей о детях, так как сама процедура исключается из законодательства.

Несмотря на бюрократические обновления, для россиян сохраняется безвизовый режим с десятками стран, а на внутренних рейсах активно внедряется биометрия (например, в Шереметьево).