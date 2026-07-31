Названы причины, мешающие вернуть прямые рейсы между Россией и Мексикой

Названы три причины, мешающие вернуть прямые рейсы между Россией и Мексикой
В Мексике рассчитывают вернуть прямое авиасообщение с Россией. На этой неделе делегация туроператоров и представителей турбизнеса приехала в Москву с целью обсудить с российскими авиакомпаниями перспективы запуска рейсов. Глава международного комитета Бюро по туризму Мексики Хосе Морено заявил, что надеется на восстановление прямых перелетов между двумя странами.
Однако переговоров для этого недостаточно. По словам источника в авиационной отрасли, с которым консультировался «ТурДом», запуск нового дальнемагистрального маршрута упирается сразу в три проблемы.
Первая – отсутствие свободного флота. Сейчас дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus A330 российских авиакомпаний, способные летать в Мексику, уже полностью задействованы на востребованных направлениях – за рубежом это в основном Таиланд, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка.
Не менее сложной остается ситуация с обслуживанием воздушных судов за рубежом. Перевозчикам необходимы гарантии, что самолеты будут заправлять и обслуживать без риска отказов из-за санкционных ограничений.
Подобные сложности уже возникали при попытках открыть рейсы в другие страны.
«Например, с Доминиканой и Танзанией у российских перевозчиков так и не сложилось, потому что местные топливозаправочные компании не подтверждали обслуживание наших авиакомпаний из-за опасений вторичных санкций. В Танзании вопрос удалось решить только после того, как на маршрут вышла Air Tanzania, а российские туроператоры выкупили блоки мест. По Доминикане договориться так и не удалось», – пояснил собеседник «ТурДома».
На слуху и пример с рейсами «Аэрофлота» на Маврикий, которые пришлось прекратить именно из-за проблем с заправкой. Третьим препятствием остаются международные расчеты. Авиакомпаниям необходима уверенность, что платежи за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание пройдут без блокировок.
Поэтому даже успешные переговоры с мексиканской стороной не означают скорого возобновления прямых рейсов. При этом Мексика остается очень интересным направлением для российского турбизнеса, так как в стране есть и пляжные курорты и множество уникальных достопримечательностей. Рейсы были очень востребованы. В 2021 году из Москвы в Канкун после пандемийной паузы одновременно летали AZUR air по заказу Anex и Nordwind Airlines с программой Pegas Touristik. Позднее «Аэрофлот» получил статус назначенного перевозчика на этом же маршруте.
Ранее собственные программы в Мексику выполнялись также Royal Flight для Coral Travel, много лет в интересах пула туроператоров также летала и «Трансаэро» до своего банкротства в 2015 году. После февраля 2022 года все прямые рейсы между Россией и Мексикой были прекращены из-за санкций, и с тех пор попасть в страну можно только с пересадками.