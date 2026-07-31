Названы причины, мешающие вернуть прямые рейсы между Россией и Мексикой

В Мексике рассчитывают вернуть прямое авиасообщение с Россией. На этой неделе делегация туроператоров и представителей турбизнеса приехала в Москву с целью обсудить с российскими авиакомпаниями перспективы запуска рейсов. Глава международного комитета Бюро по туризму Мексики Хосе Морено заявил, что надеется на восстановление прямых перелетов между двумя странами.

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Однако переговоров для этого недостаточно. По словам источника в авиационной отрасли, с которым консультировался «ТурДом», запуск нового дальнемагистрального маршрута упирается сразу в три проблемы.

Первая – отсутствие свободного флота. Сейчас дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus A330 российских авиакомпаний, способные летать в Мексику, уже полностью задействованы на востребованных направлениях – за рубежом это в основном Таиланд, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка.

Не менее сложной остается ситуация с обслуживанием воздушных судов за рубежом. Перевозчикам необходимы гарантии, что самолеты будут заправлять и обслуживать без риска отказов из-за санкционных ограничений.

Подобные сложности уже возникали при попытках открыть рейсы в другие страны.

«Например, с Доминиканой и Танзанией у российских перевозчиков так и не сложилось, потому что местные топливозаправочные компании не подтверждали обслуживание наших авиакомпаний из-за опасений вторичных санкций. В Танзании вопрос удалось решить только после того, как на маршрут вышла Air Tanzania, а российские туроператоры выкупили блоки мест. По Доминикане договориться так и не удалось», – пояснил собеседник «ТурДома».

На слуху и пример с рейсами «Аэрофлота» на Маврикий, которые пришлось прекратить именно из-за проблем с заправкой. Третьим препятствием остаются международные расчеты. Авиакомпаниям необходима уверенность, что платежи за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание пройдут без блокировок.

Поэтому даже успешные переговоры с мексиканской стороной не означают скорого возобновления прямых рейсов. При этом Мексика остается очень интересным направлением для российского турбизнеса, так как в стране есть и пляжные курорты и множество уникальных достопримечательностей. Рейсы были очень востребованы. В 2021 году из Москвы в Канкун после пандемийной паузы одновременно летали AZUR air по заказу Anex и Nordwind Airlines с программой Pegas Touristik. Позднее «Аэрофлот» получил статус назначенного перевозчика на этом же маршруте.

Ранее собственные программы в Мексику выполнялись также Royal Flight для Coral Travel, много лет в интересах пула туроператоров также летала и «Трансаэро» до своего банкротства в 2015 году. После февраля 2022 года все прямые рейсы между Россией и Мексикой были прекращены из-за санкций, и с тех пор попасть в страну можно только с пересадками.