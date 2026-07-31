В Шенгене могут вернуть пограничный контроль

Миграционный кризис в автономном городе Испании Сеута на севере Африки беспокоит европейцев. На кадрах, которые оттуда приходят? видны десятки, а то и сотни людей, самостоятельно пересекающих границу с Марокко.

В связи с этим правительство Италии заявило, что может временно восстановить пограничный контроль и приостановить действие Шенгена. Отметим, что сухопутных границ между странами нет. Франция, Португалия и Андорра, которые являются соседями Испании, пока что о подобных мерах не говорят.

В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом иностранцев. Они пытаются попасть сюда из Марокко по воде и пешком. По подсчетам Министерства внутренних дел Испании, за последние 24 часа порядка 49 тыс. мигрантов пересекли границу.

Испания и Марокко договорились ускорить процедуры депортации мигрантов, незаконно попавших в Сеуту. Как сообщают информагентства, сотни человек сегодня начали возвращаться в африканскую страну через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу.

Испания мобилизовала армию. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить в городе «национальную чрезвычайную ситуацию» и назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой». Он также призвал военное командование страны к «решительным» действиям.