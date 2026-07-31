Рейс из Сочи в Анталью опаздывает на 12 часов

В Сочи вторую ночь подряд вводятся ограничения на работу аэропорта. Если вчера они действовали более 5 часов, то сегодня – около 3. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы нарушить расписание: по состоянию на 09:00 мск задерживалось более 50 рейсов на прилет и вылет. Некоторые самолеты не могут отправиться еще со вчерашнего дня.

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Так, рейс DP 329 авиакомпании «Победа» в Саратов должен был вылететь еще накануне в 18:40, однако отправился только сегодня после 09:00. Похожая ситуация и с N4 413 Nordwind в Казань: его вылет перенесен на 10:40 вместо 21:10 предыдущего дня.

Задержки затронули и туристические направления. Рейс «Уральских авиалиний» U6 3506 из Антальи, который должен был прибыть в Сочи в 07:40, ожидается только в 19:35 — почти на 12 часов позже расписания. Соответственно, откладывается и вылет обратного U6 3505 в Анталью: вместо 09:00 он запланирован на 20:40.

Вчера мы написали, что задержки рейсов в аэропорту Сочи достигают 13 часов. Всего из графика выбились два десятка рейсов.