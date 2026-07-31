Комфорт или кошелек: от чего туристы отказываются ради экономии

Многие туристы не готовы отказываться от привычного комфорта в путешествиях ради экономии. Это следует из результатов опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома» (можно было выбрать несколько вариантов ответов).

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Каждый седьмой участник заявил, что в поездках он ни в чем себе не отказывает. Ну или почти ни в чем:

«Беру хорошие отели с хорошими номерами и видом, активно пользуюсь такси, индивидуальным трансфером и персональным гидом (если целесообразно). Хожу в спа, так как обожаю массаж в отпуске. Даже в all inclusive алкоголь покупаю по меню за деньги, чтобы точно приличный был. Единственное, на что душит жаба, – это переплачивать за бизнес в самолете (за выбор мест в экономе плачу)», – рассказал один из них.

Те, кто все-таки оптимизирует расходы, предпочитают не снижать качество проживания и питания, отказываясь в первую очередь от дополнительных услуг и сокращая траты на сувениры и всякую мелочевку – эти варианты выбрали соответственно 45 и 41% респондентов.

Каждый пятый «отрезает» отовсюду понемногу, а 19% отказывается от такси:

«Самое классное – это экономить на транспорте. Когда пешком ходишь, много чего интересного можно найти и увидеть, чего ни на одной карте нет. И аппетит зверский нагуляешь и потом спишь без задних ног», – отмечает участница опроса.

Еще 15% исключают из бюджета экскурсии и развлечения.

На еде готовы экономить только 13%: они либо готовят сами, либо питаются в демократичных столовых и кафе:

«Это прикольно – найти заведение, где вкусно и недорого. Обычно это еще что-то типично местное».

И только каждый десятый сокращает расходы за счет жилья. Но, как оказалось, далеко не все использующие такой вариант, выбирают гостиницы подальше от центра и достопримечательностей или понижают категорию проживания. Кто-то сокращает срок поездки, кто-то – миксует пляжные и городские отели: «Разница приличная набегает». Многие стали чаще смотреть программы лояльности и ловить скидки в любимых отелях.