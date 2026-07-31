В Турцию с детьми: сколько стоит отдых в середине августа

Подготовили новую подборку для семей с детьми, планирующих до конца лета съездить в Турцию, но еще не выбравших, куда именно. На этот раз рассматриваем варианты на 6 ночей для компании из двух взрослых и двух детей до 12 лет с вылетом из Москвы в середине августа. Выбирали отели 5* с высоким рейтингом и полным набором инфраструктуры для юных гостей, системой ultra all inclusive.

© tourdom.ru

Сразу оговоримся: мы не ставили задачу найти самые бюджетные туры. Ибо как верно заметил один из наших подписчиков, «в дешевые отели ехать не стоит: заплатил мало, а отдых насмарку». Поэтому ориентировались на рекомендации турагентов и отзывы туристов. Однако хорошие варианты, например, на Средиземноморском побережье быстро разбирают. Так, у некоторых туроператоров уже нельзя купить Lonicera Resort & Spa Hotel 5* или Selectum Noa Belek 5*. А в Alaiye Resort & Spa 5* еще в среду семейный номер с питанием предлагался за 282 тыс. руб., а вчера оставались варианты за 457 тыс., а сегодня уже за 460 тыс.

Но все еще можно уложиться и в 300 с небольшим тыс. руб. (цены проверяли 31 июля в 09:00 мск.). Например, Lonicera Premium 5* стоит 302 тыс. руб. Marvida Family Eco 5* – 317 тыс.

Crystal Sunset Pearl Collection 5* стоит подороже – 373 тыс. руб.

Те, готов потратить на отдых от полумиллиона руб., могут рассмотреть Ela Excellence Resort Belek 5* – 500 тыс. или Nirvana Mediterranean Excellence 5* – 512 тыс.

В Maxx Royal Belek Golf & Spa 5*, который часто выбирают молодые родители, за неделю надо заплатить 856 тыс. руб.

Для предпочитающих Эгейское побережье отдых прочих равных обойдется дороже.

Но тоже есть варианты на разный кошелек. Так, в Maxeria Blue Didyma 5* есть туры за 348 тыс. руб., в Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa 5* – за 408 тыс., а в La Blanche Island Bodrum 5* – за 432 тыс. Akra Fethiye Tui Blue Sensatori стоит 676 тыс. А в Titanic Luxury Collection Bodrum 5* неделя с ultra all inclusive обойдется в 1 млн 81 тыс. руб.