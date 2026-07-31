Как пожары в Турции повлияли на туристический спрос

Российские туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию на фоне масштабных лесных пожаров в стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Там указали, что природные пожары являются сезонным явлением и, как правило, локальные возгорания не затрагивают основные туристические зоны,. В настоящее время курортная инфраструктура Антальи также работает в штатном режиме. В провинции Анталья (Каш, Кумлуджа, Кемер) зафиксированы десятки очагов лесных пожаров. В отдельных районах проводится эвакуация жилых домов.

Пламя быстро распространяется из-за сильной жары, низкой влажности и порывистого ветра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».