Эксперты рассказали о стоимости туров в Китай

Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов, выяснила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ее пресс-службе «Ленте.ру» также рассказали о стоимости туров в эту азиатскую страну.

© Lenta.ru

Отмечается, что направление характеризуется бурным ростом спроса, особенно после введения в середине сентября безвизового режима посещения КНР для россиян.

По данным экспертов, в 2025 году в Китай со всеми целями визитов выехали 2 469 020 россиян (плюс 30,1 процента к 2024 году), а в первом квартале 2026 года — 690 069 (плюс 53,7 процента по сравнению с тем же кварталом 2025 года). При этом в организованном туризме рост составляет до плюс 70 процентов.

Костяк классического турпотока в Китай составляют пляжные туры на остров Хайнань, который всегда был безвизовым, сообщили в АТОР. После отмены виз растет востребованность материкового Китая. Так, рост популярности туров в Пекин, Шанхай, Чэнду, Чжанцзяцзе за последний год составил 100 и более процентов. Вместе с тем, подчеркивают в АТОР, Хайнань все чаще комбинируют с материком (например, Хайнань плюс 2 ночи в Шанхае или Пекин плюс Хайнань).

Пакетные туры с перелетом из Москвы, отелями 4-5 звезд с завтраками и трансфером на 9 ночей в августе можно приобрести на сумму от 175 тысяч рублей на двоих, указывают эксперты. Комбинированные туры Ханань плюс Пекин на 14 ночей этим летом продавались за 250 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные туры Пекин плюс Чунцин плюс Чжанцзяцзе стоят порядка 165 тысяч рублей на человека без учета перелета, который составляет порядка 50-55 тысяч рублей туда и обратно.