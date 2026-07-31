Тревел-блогерша рассказала, чем ее удивили иностранные квартиры

Путешествующая по миру российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала 10 особенностей иностранных квартир словами «нам трудно привыкнуть». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Автор публикации назвала квартиры людей — лучшим путеводителем по стране, так как по ним хорошо видно быт местных жителей. Так, ванная в Японии — это целая комната, в которой можно лить воду, а вместо плитки там водоупорная поверхность со сливом по середине.

Для россиян непривычен и способ принимать ванную в Японии. Дело в том, что сперва японцы моются на стуле и только после этого греются в ванной.

«У нас инстинкт один, не набрызгать, а здесь его приходится отключать: лить мимо не только можно, но и нужно, вся комната для этого и построена», — добавила россиянка.

В Финляндии Лисейкину удивило наличие сушильного шкафа вместо привычных веревок и сушилок. Такие шкафчики расположены прямо в прихожей, чтобы сушить одежду после снега или стирки. А первое, что выдает американскую квартиру, считает автор, — полые стены из гипсокартона, которые легко пробить.

А в Испании по всему дому положена плитка — даже в спальне.

«Ковров нет, паркета нет, и поначалу это кажется голым и неуютным. Но проживешь так пару жарких дней, и логика ясна: по холодному полу приятно ходить босиком», — отметила туристка.

У британцев из-за исторических особенностей нет смесителей воды, поэтому над раковиной стоят сразу два крана из которых льет горячая и холодная вода отдельно друг от друга. В Нидерландах люди не завешивают окна занавесками, поэтому весь внутренний быт выставлен напоказ. Таким образом они делают помещения в узких домах светлее.

В традиционном узбекском доме нет привычных нам шкафов. Вместо них в стенах сделаны резные ниши, в которые складывают постельное белье и посуду. А в Израиле в каждой квартире есть мамад — укрепленное помещение с бетонными стенами.

«Самое интересное, что наши привычные и родные квартиры иностранцам тоже очень часто кажутся необычными. Например, больше всего гости удивляются необходимости разуваться и прихожей с тапочками, обилию ковров, сервантам с выставкой посуды», — заключила Лисейкина.

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