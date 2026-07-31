Какие курорты Абхазии популярны у туристов

Туристический поток в Абхазию столкнулся с логистическими вызовами из-за сокращения полетных программ в аэропорт Сочи. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), у части туроператоров спрос на абхазские направления в июле–августе 2026 года сократился примерно на 19%.

© Новая Кубань

В ассоциации отметили, что прямые рейсы в Сухум, хотя и демонстрируют рост, пока не могут в полной мере заместить выпавшие транзитные объемы через Краснодарский край.

«Большинство туристов традиционно приезжали в Абхазию через аэропорт Сочи, однако в этом году полетные программы из регионов туда заметно сократились. Новые рейсы в Сухум пока не перекрыли выпавшие объемы», — пояснили в АТОР.

Рост продаж туров в Сухум

В то же время туроператоры фиксируют рост продаж туров с прямой перевозкой в Сухум этим летом. По разным оценкам, прирост составляет от 7 до 35%. В ассоциации уточняют, что выбор в пользу прямого аэропорта связан не только с экономией времени, но и с желанием туристов минимизировать риски, возникающие из-за периодических ограничений в работе сочинского аэровокзала.

«На выбор аэропорта влияет не только сокращение времени в пути. Часть туристов предпочитает лететь напрямую в Абхазию, чтобы снизить риски, связанные с периодическими ограничениями работы аэропорта Сочи», — добавили в ассоциации.

Какие курорты популярны

Наиболее востребованными у россиян, прибывающих в Сухум, остаются отели в столице, Новом Афоне и Гудауте. Однако с открытием нового аэропорта все чаще бронируются и другие локации, включая Гагры с Цандрипшем, а также менее раскрученные районы — Очамчире и Уарчу.

В 2025 году Абхазия приняла 1,88 млн российских туристов и экскурсантов. В текущем году власти республики рассчитывают преодолеть планку в 2 млн путешественников из Российской Федерации.