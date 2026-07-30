Бразилия начала массово высылать россиянок из-за «родильного туризма»

Бразильские пограничные службы начали массово отказывать во въезде беременным гражданкам России. Они считают, что цель их поездки — не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Интерес к Бразилии как к месту для рождения детей существенно вырос после того, как аналогичные возможности для иностранцев были ограничены в Аргентине. Многие будущие матери прибегают к услугам специальных агентств, организующих сопровождение родов.

Оспорить отказ можно через срочный суд, в котором дело рассмотрят примерно за три часа. Одной семье удалось добиться запрета на принудительное выдворение из страны, но беременную при этом оставили под надзором в зоне аэропорта до следующего заседания.

Организаторы «родильных туров» отметили, что ситуация на границе остается напряженной. Только за последние два дня во въезде было отказано более чем десяти семьям, а четверым из них теперь пожизненно запрещен въезд на территорию Бразилии, говорится в публикации.

Миграционные службы Чили начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе гражданами России. Ранее практика «родильного туризма» позволяла родителям приехать в страну незадолго до родов, оформить документы и получить паспорт для ребенка, не имея постоянного вида на жительство.