Туроператоры наращивают перевозку во Вьетнам, но с оглядкой

Некоторые крупные туроператоры уже определились с предварительными полетными планами по Вьетнаму на предстоящий зимний сезон.

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Anex неделю назад выставил на продажу туры на рейсах авиакомпании Vietjet Air из девяти городов в Нячанг и на Фукуок.

«Прирост по объемам составляет 25% по сравнению с зимой-2025/2026 прежде всего за счет Фукуока, программа на который увеличена более чем вдвое, намечены рейсы дополнительно из двух городов», – рассказала порталу TourDom.ru замгендиректора туроператра Яна Муромова.

Ранее стало известно о планах Pegas Touristik по Вьетнаму. Гендиректор Анна Подгорная подтвердила порталу TourDom.ru: предложений по Фукуоку у туроператора также станет больше в общем объеме по направлению.

Туры во Вьетнам, в том числе на Фукуок, на осенне-зимние даты доступны для бронирования и на сайте Библио-Глобуса – на рейсах «Аэрофлота», его партнера по туристической авиаперевозке.

Интерес туристов к отдыху в ЮВА, особенно во Вьетнаме, объективно растет уже несколько сезонов подряд. По данным Национального управления по туризму Вьетнама (NVAT), в прошлом году страну посетило 689 тыс. россиян – почти втрое больше, чем в 2024-м. В прогнозном рейтинге популярности направлений туризма на сезон лето-2026, подготовленном Службой «БАНКО» по итогам опроса 500 турагентств Москвы и области, Вьетнам занял третье место, уступив только Турции и Египту.

Однако параллельно на спрос сейчас влияет и фактор неопределенности. Не все туристы готовы планировать отдых на осень-зиму и опасаются расставаться с деньгами. Выражена и тенденция к экономии. Например, как мы писали накануне, ссылаясь на исследования компании Bronevik, там заметили, что при выборе размещения туристы ужимаются в расходах. Речь идет о поездках по России, но, очевидно, тенденция во многом актуальна и для путешествий за границу.

В туроператорских компаниях, впрочем, говорят, что учитывают эти тенденции. На вопрос «Не грозит ли туроператорам, как в былые годы, демпинговое противостояние по Фукуоку, снижение цен на туры из-за больших объемов перевозки на курортный остров?» руководитель Pegas Touristik Анна Подгорная ответила с горькой иронией: «Сейчас в мире столько войн, что участникам рынка не до конкурентных сражений».