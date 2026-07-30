Туристы в Италии остаются без денег, вещей и машин

Русскоязычных туристов обокрали в Пизе. Они оставили машину на платной парковке и пошли гулять по городу, а когда вернулись, то обнаружили, что одно из окон разбито, а из авто пропали четыре чемодана и рюкзак. Об этом рассказала гид, помогавшая пострадавшим писать заявление в полиции. По ее словам, деньги и документы у путешественников были с собой, а вот среди украденных вещей было «нечто ценное» – ущерб оценили в 0,5 млн евро.

© tourdom.ru

«К сожалению, никто этим, скорее всего, заниматься не будет. То есть морально они уже подготовились к тому, что ничего не найдут. И история в этом году не первая, и я, наверное, думаю, что не последняя. Так что бдите!» – призывает девушка.

И добавляет, что у другой туристки в метро стянули 5 тыс. евро:

«Просто из сумки, которая была перед ней – под полным ее контролем».

Путешественники отмечают: кражи в Италии – обычное дело. А этот случай выделяется из многих только суммой похищенного.

«У меня в Милане дважды воровали по 9 тыс. евро. Обращалась в полицию – бесполезно».

Еще один случай из итальянской столицы моды:

«Маму на железнодорожном вокзале сзади окликнули – якобы что-то спросить, она повернула голову, и в это время у нее срезали сумку, в которой были паспорта и деньги. Ходили к карабинерам писать заявление, просили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. И они сказали… что камеры там не работают! Железнодорожный вокзал Милана – важный стратегический объект, и там нет камер?» – недоумевает одна из пострадавших.

«Мы приехали в Италию на машине 23 июля, а 25 июля ее угнали... Больше сюда ни ногой!» – делится своей бедой другая.

Впрочем, риск остаться без вещей и денег есть не только в Италии:

«В Испании еще хуже. В Барселоне могут нож к горлу – и сам все отдашь».

Один из туристов рассказал, что у него в Валенсии украли из машины упаковку с шестью бутылками воды, потому что большие ничего не было. Других обнесли в Австрии.

А в Амстердаме кражи из авто вообще «поставлены на поток»: «Оставил машину на платной закрытой (внутри здания, многоэтажной) парковке, разбили стекло, украли сумку с документами, ноутбуком, телефоном. Владелец парковки сказал, что его это не касается, полиция не приехала, поехали сами – одно отделение закрыто (19 часов, пора отдыхать), у второго заплатил второй раз за стоянку (бесплатной нет). Выслушали, поохали, посочувствовали и выдали пленку и скотч, чтоб заклеить окно». По словам этого путешественника, когда он выходил из участка, к нему подъехала другая машина – тоже с разбитым окном.

Бывалые туристы делятся лайфхаками: например, арендовать только старые и потрепанные авто; в салоне укрывать вещи пледами в цвет обивки, а для пеших прогулок использовать нательные спортивные сумки, которые надеваются под одежду – в них помещается телефон, паспорт, деньги, ключи и прочие мелкие, но ценные вещи.

А если кража все-таки произошла, нужно обращаться в полицию. Потому что похищенное и украденное иногда возвращают. Та же гид рассказала, что еще одна ее туристка едва не лишилась 2 тыс. евро в Риме: деньги вытащили из сумки, но девушка это вовремя заметила и обратилась к карабинерам. Вора быстро нашли. А один из подростков забыл в поезде, ехавшем, кстати, в Пизу, телефон. Родители обратились в ближайшее отделение, и через пару часов гаджет уже отдали хозяину.