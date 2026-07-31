Туристка пытается отсудить у туроператора 400 тыс. рублей за овербукинг отеля

Жительница Бурятии пытается через суд взыскать с туроператора более 400 тыс. рублей из-за замены отеля во время отдыха в Таиланде. Сначала судья даже встал на ее сторону, однако впоследствии заочное решение отменили. Сейчас дело рассматривается заново.

В декабре 2025 года женщина приобрела тур из Иркутска на Пхукет на 11 ночей стоимостью 183 тыс. рублей для трех человек. Перед вылетом турагент выдал пакет документов, включая ваучер на проживание, где был указан изначально забронированный отель. Но по прибытии на остров россиян без предупреждения поселили в другой гостинице.

«Истец является инвалидом III группы, врачом был рекомендован отдых на море. Долго копила, выбирала отель специально возле берега моря, чтобы он был в пешей доступности, а вокруг – спокойная обстановка. По факту разместили в отеле, от которого до моря нужно было на такси ехать около 25 минут, в шумном районе с тусовками и клубами», – сообщили в пресс-службе суда.

Туроператор объяснил произошедшее овербукингом: в первоначальном объекте не оказалось свободных номеров, поэтому туристов переселили в гостиницу более высокой категории. Однако женщина настаивала, что такое решение ей и семье не подходит. Она сразу заявила о несогласии с заменой и во время отдыха неоднократно просила предоставить размещение, предусмотренное договором.

В компании отвечали, что готовы переселить клиентов в третий отель, но лишь за их счет. Возможности доплатить у россиян не было.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ указал, что организатор поездки не вправе в одностороннем порядке менять условия договора, и постановил взыскать с туроператора полную стоимость путевки — 183 тыс. руб., неустойку в размере 27 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 130 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. расходов на представителя.

При этом на заседание ни одна из сторон не явилась, поэтому решение было принято заочно. Впоследствии ответчик добился его отмены. После поступления соответствующего заявления суд назначил новое рассмотрение спора, поэтому окончательная точка в этом деле пока не поставлена.