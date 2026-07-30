Туристы в Турции пожаловались на последствия лесных пожаров

На Средиземноморском побережье Турции осложнилась ситуация с лесными пожарами. Горячее всего в районе Аланьи. По данным местных властей, возгорание, начавшееся вчера вечером в окрестностях Сападере, из-за сильного ветра быстро распространилось в сторону района Факирджалы. Жителей населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуировали, а к тушению подключили максимальное количество пожарных расчетов и авиации. Однако сильный ветер по-прежнему раздувает огонь и мешает его локализовать.

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Судя по данным сервиса FireMap.live, сразу несколько крупных очагов зафиксировано не только в районе Аланьи, но и западнее – в окрестностях Фетхие, а также на отдельных участках побережья между Кемером и Демре.

Туристы, проживающие в Аланье, рассказывают, что на отдыхе пожары дают о себе знать гулом авиации, запахом гари и перебоями с электричеством.

«За утро уже целый парад самолетов и вертолетов над морем и горами в районе Кестеля наблюдаем. У нас в Сиде электричество идет от генератора, микрорайон обесточен», – поделился в соцсетях один из туристов.

Другие отдыхающие подтверждают, что пожарная авиация работает практически без остановки:

«Вертолеты второй день табунами летают. С баками».

Неспокойно и в районе Фетхие. По словам туристов, крупный пожар вспыхнул неподалеку от Олюдениза, а движение по трассе D350 временно ограничивали. Один из путешественников рассказал, что дорога из Фетхие до Антальи заняла около 8 часов из-за объездов.

Впрочем, непосредственно в курортной зоне ситуация беспокойства не вызывает.

«Утром были в Олюденизе, сейчас в Фетхие – ни запаха, ни дыма, ни пепла. Поднимались на Бабадаг, парапланеристы летают, все нормально», – сообщили отдыхающие.

Турагент Мария Шекер, которая живет в Анталье, предполагает, что нынешняя волна пожаров во многом стала следствием сильного сухого ветра.

«Весь июнь и июль шли дожди, но потом поднялся горячий ураганный ветер – вот он и натворил бед. Мы тоже сидели без света, правда недолго. А в Аланье люди остаются без электричества часами, в отелях работают генераторы. Каждый год одно и то же – жалко леса и животных», – рассказала она TourDom.ru.

Несмотря на напряженную ситуацию, массового влияния на отдых туристов пока не наблюдается: пляжи, гостиницы и большинство объектов курортной инфраструктуры работают в обычном режиме. Однако последствия пожаров уже затронули экскурсионную программу. В частности, из-за возгорания отменены поездки в популярный каньон Сападере – одну из самых посещаемых природных достопримечательностей Аланьи, куда туристов обычно возят на джип-сафари и обзорные экскурсии.