АТОР: российские туристы могут без виз пройти по маршруту Одиссея

Страны, которые традиционно связывают с путешествием Одиссея из поэмы Гомера, россияне могут посетить без визы. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Многие места, которые традиционно связывают с путешествием Одиссея, существуют и сегодня. Причем увидеть их российские туристы могут без оформления визы», – говорится в сообщении.

Среди таких стран упоминается Турция и самые известные античные города Средиземноморья – Эфес, Сиде, Перге, Аспендос и древний Иераполис в Памуккале. Также в АТОР назвали Тунис, где остров Джерба считается самым вероятным прообразом острова лотофагов, Марокко – некоторые исследователи связывают отдельные эпизоды «Одиссеи» с районом Танжера, там находятся мыс Спартель, где встречаются Средиземное море и Атлантика, а также знаменитые Пещеры Геркулеса.

Также в список стран вошла Черногория – по одной из научных гипотез, Бока-Которская бухта могла быть той самой страной феаков, жители которой помогли Одиссею вернуться домой.