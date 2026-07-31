Туристам посоветовали тщательнее готовить документы для поездки в Грецию

Россиянам, которые планируют поездку в Грецию, советуют заранее оформить страховку от невыезда с покрытием визовых рисков. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. При подаче заявления на визу рекомендуется приложить не только справку об остатке на счёте, но и банковские выписки за последние три–шесть месяцев, подтверждение дохода и документы на недвижимость. Туроператоры отмечают увеличение сроков рассмотрения заявлений и рост числа отказов. При этом о массовых проблемах с выдачей греческих виз пока не сообщается.