В Египте туристке стало плохо после купания в бассейне отеля

В Шарм-эль-Шейхе после купания в бассейне отеля Reef Oasis Beach Resort одна из туристок почувствовала недомогание, которое посчитала отравлением. Как написал тг-канал «Shot Проверка», через несколько дней администрация закрыла бассейн после взятия проб воды, не пояснив отдыхающим, что случилось.

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Мы связались с мужем заболевшей женщины и выяснили, как развивались события. Алексей уточнил, что они приехали из Екатеринбурга, приобретя тур на полторы недели. Отель понравился: «все супер, еда вкусная и разнообразная, спуск к морю плавный», однако на пятый день у супруги начались проблемы со здоровьем. Два дня температура поднималась выше 39 градусов, мучила сильная диарея – как часто бывает при отравлении. А у мужа – никаких симптомов.

Женщина обращаться к врачу по страховке не стала, а лечилась в номере, используя смекту и другие имеющиеся препараты. Вчера около 11 часов, когда состояние больной улучшилось, пара снова пошла к бассейну. «Даже мысли не было, что жена могла отравиться именно здесь», – рассказал Алексей.

Все изменил приход сотрудника отеля, который взял пробы воды, сразу же покрасневшей в пробирке. После того как отдыхающих попросили покинуть бассейн, вывод у туристов появился сам собой – вот она причина болезни. По утверждению мужчины, «вода была мутная, сверху пленка тонкая». Бассейн простоял закрытым до сегодняшнего утра, когда он уже снова был в идеальном состоянии после всех проведенных операций по очистке.

При этом другая туристка, находящаяся сейчас в Reef Oasis Beach Resort, не заметила случаев массового недомогания. А плохое самочувствие, по ее мнению, могли вызвать напитки со льдом, которые подают в том же баре, который находится прямо у воды.

Мы направили запрос в отель с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы отказались доплачивать 800 долларов за смену отеля в Хургаде, к котором не оказалось горячей воды и было грязно в номере.