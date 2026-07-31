Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, какие зарубежные направления могут подешеветь осенью.

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В беседе с НСН он отметил, что в сентябре снизятся цены на отдых в Турции, поскольку её отели недополучили часть европейских туристов. Выгодные предложения в ОАЭ могут сохраняться до середины сентября — начала октября.

Среди других направлений Арутюнов назвал Вьетнам, Китай и круглогодичный курорт Хайнань.

По словам эксперта, при достаточном бюджете для сентябрьского отдыха также подойдут Мальдивы.

Ранее турэксперт Евгения Мурзина рассказала, что новые правила въезда во Вьетнам не отменяют безвизового режима для россиян.