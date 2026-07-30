Лесные пожары на курорте в Турции подобрались к отелям с россиянами

Страшные лесные пожары на турецком курорте Анталья подобрались к отелям с российскими туристами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, огонь распространяется стремительно, а небо побагровело. Из-за разгула стихии популярную у туристов трассу Анталья — Фетхие с красивыми видами на море и горы пришлось закрыть.

Соотечественники рассказали журналистам, что нестабильно в туристической зоне в районе Аксу. Отдыхающие жалуются на сильный дым. В районе Кемера огонь ликвидируют, данных о повреждении отелей нет.

Как сообщает Telegram-канал, всего зафиксировано 90 очагов возгорания. Огонь ликвидируют более трех тысяч пожарных, более 100 вертолетов, около 30 самолетов, в том числе два российских.

Ранее в Европе заявили о невозможности потушить пожары из-за санкций против России. Специалисты не могут использовать вертолеты «Камова» (Ка-32) отечественного производства, что значительно усложняет ситуацию с возгораниями.