Мексиканские туроператоры обсуждают с авиакомпаниями РФ прямые чартерные рейсы

Мексиканские туроператоры обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск прямых чартерных рейсов. Об этом заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас. Представитель Совета по продвижению туризма штата Кинтана-Роо подтвердил, что стороны готовы к диалогу, несмотря на сложности. Он сообщил, что переговоры будут проводиться с авиакомпаниями, которые ранее выполняли чартеры.

В июле 2023 г. Мехиас говорил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но предполагал рассмотрение запуска альтернативных маршрутов через север.