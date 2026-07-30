В OneTwoTrip рассказали, где сильнее всего подешевели отели

Наиболее существенно в августе по сравнению с июлем подешевело проживание в отелях Суздаля и курорта Нячанг - на 25% и 45% соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Среди отечественных направлений наибольшее снижение средней стоимости ночи зафиксировано в Суздале - ценник опустился сразу на 25%, составив в среднем 17 000 рублей. На втором месте оказался Псков, где проживание подешевело на 22%, до 7 600 рублей за ночь. Заметную экономию предлагает и поездка на Урал: в Екатеринбурге отели стали доступнее на 20%, а средняя цена суток размещения упала до 5 400 рублей", - рассказали в компании.

В Выборге забронировать номер в августе можно на 15% дешевле, чем месяцем ранее (в среднем 10 800 рублей за ночь). Замыкает пятерку российских городов Санкт-Петербург со снижением стоимости на 5% - до 7 600 рублей в сутки.

Согласно исследованию, за пределами страны самую заметную динамику продемонстрировал Нячанг во Вьетнаме. Проживание на этом курорте подешевело сразу на 45%, и теперь ночь обойдется туристам в 4 000 рублей.

"Подобный обвал цен подчеркивает климатическую специфику Юго-Восточной Азии: приближение осени часто сопровождается повышенной вероятностью осадков, что вынуждает гостиницы снижать цены для привлечения постояльцев", - объяснили эксперты.

Снижение стоимости отдыха зафиксировано и в странах ближнего зарубежья. В частности, на 10% подешевели гостиницы в Бресте - до 10 100 рублей за ночь. В столице Азербайджана, Баку, стоимость упала на 8% (до 6 400 рублей), а в столице Казахстана, Астане - на 7% (до 6 500 рублей). Кроме того, на 6% доступнее стал Париж, где средняя стоимость за ночь сейчас составляет 24 000 рублей.