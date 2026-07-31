Часть рейсов в Аланью перенаправили в Анталью

Природный пожар в Аланье частично отразился на работе местного аэропорта Газипаша. Часть рейсов, выполнявших полеты в Аланью, была перенаправлена в аэропорт соседней Антальи, сообщил портал HavaSosyalMedya, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

По его данным, пожар в районе Сападере Аланьи в 40 км от аэропорта, возникший днем 29 июля, тушат с земли и воздуха. По информации телеканала TRT Haber из района пожара, утром сила ветра там достигала 76 км/ч. В целях безопасности были эвакуированы жители 45 домов.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмакалы ранее сообщал, что тушение природного пожара в Аланье затруднено из-за сильного ветра. Министр в ближайшее время намерен посетить регион, сообщает портал Alanyapostasi.

Юмакалы также сообщал, что пожарные за два дня взяли под контроль 110 из 115 природных пожаров на юге и западе Турции. В тушении лесных массивов задействованы 21 самолет, 59 вертолетов, значительные силы наземной техники.

По данным местных властей, угрозы туристическим районам от пожаров нет, так как они расположены на значительном удалении от мест возгорания.