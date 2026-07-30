Популярность поездок в одну арабскую страну резко выросла

Популярность поездок в одну арабскую страну возросла на 77 процентов среди россиян за последние полгода. Это следует из данных сервиса Onlinetours, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, уточняется, что доля бронирований Египта среди других зарубежных направлений возросла с 23 до 29 процентов, средняя стоимость поездки при этом выросла на 3,5 процента — с 178,3 тысячи до 184,5 тысячи рублей. Сообщается, что темпы роста спроса на Турцию уступают арабской стране.

«Доля Турции в общем объеме зарубежных туров снизилась с 35 до 31 процента за год. При этом средний чек вырос на 14 процентов — с 199,1 тысячи до 226,9 тысячи рублей», — рассказали в Onlinetours.

В компании назвали Египет более доступной страной в сравнении с Турцией.

Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь шла о Шарм-эш-Шейхе.