Беременных россиянок не пускают в Бразилию

Россиянки на поздних сроках беременности стали чаще получать отказ во въезде в Бразилию. Местные власти усилили контроль из-за «родильного туризма»: если у пограничников возникает подозрение, что цель поездки – роды с последующим получением ребенком бразильского гражданства, женщину могут отправить обратно первым же рейсом.

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Доказать, что туристы приехали только отдыхать, а не рожать, можно в суде. Дела по обжалованию рассматриваются в экстренном порядке. Одной семье удалось временно приостановить депортацию, однако женщине все равно пришлось ждать дальнейшего судебного разбирательства в транзитной зоне аэропорта, уточняет тг-канал Baza. Кроме того, услуги адвокатов обходятся очень дорого – от 15 тыс. долларов.

При этом некоторые семьи заранее платят посредникам значительные суммы за организацию родов и оформление документов.

По словам представителя одного из агентств, работающих с подобными программами, всего за 2 дня на границе не пропустили более десяти семей. Четырем из них, как утверждается, дополнительно запретили въезд в Бразилию.

После того как ранее Аргентина изменила правила получения гражданства для родителей детей, рожденных в стране, часть желающих во чтобы то ни стало получить зарубежный паспорт начали выбирать Бразилию. Однако теперь и здесь отношение к таким поездкам заметно ужесточилось.

При этом туристические правила для россиян не изменились. Граждане РФ по-прежнему могут посещать Бразилию без визы на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, если цель поездки – туризм. Аналогичный безвизовый режим продолжает действовать и в Аргентине.