Туристы все еще не могут найти багаж после сбоя во Внуково

История с чемоданами, которые после сбоя во Внуково улетели в отпуск отдельно от своих хозяев, постепенно подходит к концу. В туристических чатах становится все больше сообщений о том, что багаж нашли и доставили. Правда, не всем повезло одинаково.

Например, до сих пор ждут свои вещи россияне, прилетевшие 26 июля рейсом Pegasus через Измир в Кушадасы.

«По прилете представитель туроператора буквально погнал их в трансфер со словами: “Чемоданы привезут в отель”. Они спокойно уехали, а теперь все отнекиваются: “Это не мы и не наши проблемы”», – поделился турагент в профессиональном сообществе «Курилка ТурДома 2.0».

Туристам же, если вещи не доставят в гостиницу, придется самостоятельно ехать в аэропорт Измира, а это около 100 км – как минимум полдня отдыха потеряно. Плюс расходы на дорогу.

Сложности и в Анталье. Путешественники, прилетевшие в этот город 28 июля, продолжают ждать вещи:

«Три чемодана прибыли вместе с нами, а одна сумка где-то потерялась. Пришлось покупать летнюю обувь».

Однако позитивных отзывов становится заметно больше. Туристы из Мармариса рассказали, что просидели без багажа 4 дня и уже почти перестали ждать хороших новостей, но, как оказалось, напрасно.

«Сегодня утром, буквально 10 минут назад, позвонила отельный гид и обрадовала: мол, чемодан привезли. Доставили прямо на ресепшен», – поделился с TourDom.ru турист.

Похожая история произошла и в Бодруме. Там чемоданы приехали вечером 29 июля:

«Получили их после девяти вечера. Ждали с 26-го числа».

Накануне пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что весь багаж, не отправленный из-за сбоя 26 июля, уже вылетел из Москвы рейсами по своим направлениям. При этом в аэропорту предупредили: часть туристов может получить вещи не сразу, так как в аэропортах назначения требуется дополнительное время на их сортировку и обработку.

Напомним, что за доставку задержанного багажа отвечает авиаперевозчик. Согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир вправе рассчитывать на штраф за просрочку – 100 руб. за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиабилета. Для предъявления претензии важно сохранить отрывной талон багажной бирки, выданный при регистрации.