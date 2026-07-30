Туристы продолжают жаловаться на египетский отель

После публикации TourDom.ru о жалобе туристки на условия отдыха в отеле Mirage Bay Resort & Aqua Park в Хургаде в редакцию обратились другие отдыхающие, которые находятся в гостинице сейчас. Новые сообщения свидетельствуют о том, что претензии не единичны.

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«В отеле полная антисанитария абсолютно везде, сломано буквально все. В ресторане есть нечего от слова “совсем”: летают мухи, еду жарят на черном масле, мяса не дают. Вода в бассейне мутная, с мусором, нет лежаков – только стулья. На море лежаки есть, но почти все сломаны. Номера разваливаются, мы уже 2 раза меняли комнаты, но лучше не становится. Хороших здесь просто не существует», – рассказала журналисту TourDom.ru одна из туристок.

По ее словам, после заселения отдыхающие попросили представителя туроператора помочь с переселением в другой отель.

«Сначала нам сказали, что есть только один вариант – с доплатой по 2 тыс. долларов за каждый номер. Нас две семьи, поэтому сумма оказалась неподъемной. Потом мы попросили посмотреть King Tut Aqua Park Beach Resort Hurghada, в который переселяются другие туристы – там озвучили уже 970 долларов за номер, объяснив, что остались только с видом на море. Сейчас ждем цены по другим гостиницам», – рассказала собеседница редакции.

Судя по отзывам в соцсетях, отель является бюджетной «четверкой». Разнообразные претензии туристы, отдыхавшие здесь, высказывают достаточно часто. Причем не только в этом сезоне. Впрочем, считают турагенты, обсуждающие тему в телеграм-канале «Крыша ТурДома», все объяснимо:

«Сначала приобретут то, что дешевле из списка, а дальше большие ожидания и начинаются истерики, когда не получают то, что хотели. А по факту что купили, то и получили».

Представители розницы полагают, что туристов, особенно самостоятельных, нередко вводят в заблуждение высокие оценки на сайтах бронирования.

Судя по предложениям агрегаторов, туры с размещением в этом отеле продают несколько туроператоров. Тем не менее в гостинице мало постояльцев из России: «Наших, может, человек 30–40. Здесь 90% египтян. Половина корпусов – это апарты для местных».

Редакция отправила запрос в Mirage Bay Resort & Aqua Park.

Ранее TourDom.ru рассказывал об обращении туристки, которая пожаловалась на отсутствие горячей воды, антисанитарию, неисправную сантехнику, грязь в номере и на пляже.