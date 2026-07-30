Прямой поезд из России в Китай набирает популярность

Приморский край и соседние провинции Китая получили новое транспортное звено: с середины июля между Владивостоком и городом Суйфэньхэ курсирует прямой железнодорожный состав. Первый рейс, состоявшийся 17-го числа, был организован туристическим оператором при активной поддержке РЖД, регионального правительства и китайских партнеров. Пассажирам предлагают четырехдневную поездку, стартовая цена которой составляет от 5 тысяч рублей за человека, а уже в августе ожидаются два дополнительных отправления – 21 и 24 числа. Проект реализуется с одобрения властей обеих стран, что подтверждает его стратегическую значимость для трансграничного сотрудничества.

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По словам исполнительного директора компании-инициатора Ашота Сукиасяна, первый пробный запуск подтвердил жизнеспособность идеи. Он подчеркнул, что вагоны, рассчитанные на 180 мест, были заполнены полностью, а путешественники оценили комфорт в пути. Сукиасян отметил, что билеты реализуются исключительно в комплексе с турпродуктом, и добавил:

«17 июля мы отвезли российских туристов в Суйфэньхэ, через час после прибытия забрали китайских туристов и привезли их во Владивосток. 20 июля они на нем же вернулись домой, а на обратном пути поезд захватил россиян. Всего мы перевезли 720 туристов. Поезд шел 7 часов, туристы заплатили за поездку от 5 до 6 тысяч рублей. В эту сумму входит размещение в гостинице, питание и экскурсионная программа», – рассказал Турпрому туроператор.

Подвижной состав включает три плацкартных и один купейный вагон, каждый из которых оборудован двумя санузлами, причем один – с душевой кабиной. Обслуживающий персонал – проводники высшей квалификации, обычно работающие на фирменных маршрутах. По отзывам пассажиров, железнодорожный вариант значительно выигрывает у автобусного в плане удобства, что особенно актуально для семей с детьми и граждан с ограниченными возможностями передвижения. В пути предусмотрена техническая остановка в Уссурийске для смены локомотива, а затем состав пересекает границу через станцию Гродеково, следуя частично по живописному полотну Транссиба.

В планах организаторов – усиление состава за счет добавления трех дополнительных плацкартных вагонов. В настоящий момент ведутся переговоры с перевозчиком о финальной стоимости проезда, а сам маршрут пока считается тестовым. Особое внимание уделяется отработке пограничных процедур и сокращению времени в пути до 5,5 часов вместо нынешних семи. В перспективе проект может выйти на чартерный уровень, чему способствует как безвизовый режим, так и взаимная заинтересованность сторон. Ашот Сукиасян добавил, что целевая цена четырехдневного тура с проживанием и питанием зафиксирована на уровне 6,5 тысячи рублей, что должно сделать направление еще более привлекательным.

Туристическая отрасль региона уже ощутила эффект от нововведения. До сих пор основная доля пассажиров перевозилась автобусами, однако новый поезд позволяет избежать пересадок в Гродекове, сокращая время и повышая уровень сервиса. Рост интереса со стороны граждан КНР также колоссален: по итогам прошлого года Приморье приняло более 520 тысяч китайских гостей, и новый маршрут призван удовлетворить этот спрос.

Генеральный директор еще одной туркомпании Анна Филимонова назвала запуск поезда несомненным прогрессом для организации коллективных выездов за рубеж. По ее мнению, вагоны действительно удобны, однако пока существуют технические и логистические нюансы, требующие доработки. Эксперт уточнила, что для ее фирмы основным каналом перевозок пока остаются автобусы, так как они проверены временем и пользуются стабильным спросом. Тем не менее, если удастся сохранить баланс цены и качества, железнодорожные туры имеют все шансы стать массовым явлением.

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