Турист описал озеро в Африке словами «вода растворяет кожу за пару минут»

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал опасное озеро Натрон в Африке словами «вода растворяет кожу за пару минут». Об этом он написал в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

© globallookpress

«Представьте озеро, вода которого способна растворить кожу за пару минут, а температура на поверхности доходит до 60 градусов», — написал он.

По легенде, на озере Натрон в Танзании птицы превращаются в камень прямо на лету.

На деле же происходит кое-что более жуткое, отметил тревел-блогер.

«Птицы теряют ориентацию над зеркальной гладью в безветренную погоду, путают отражение неба с самим небом и на скорости врезаются в воду. Дальше щелочь обезвоживает ткани, бактерии-разрушители в такой среде сами не выживают, и тело просто высыхает и покрывается минеральной коркой», — пояснил Забелин.

Также он развеял миф о том, что вода в озере всегда красная.

Оказалось, что это не постоянное явление. Озеро окрашивается в такой цвет из-за цианобактерий, которые размножаются при максимальной концентрации соли. Держится эффект две-три недели в разгар засушливого сезона — с июня по октябрь.

Ранее этот же тревел-блогер описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар». Речь шла о перуанской Ла‑Ринконаде.