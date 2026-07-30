Туристам с полностью оплаченными турами стали отказывать в шенгенских визах

Граждане России столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции, сообщает АТОР.

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Эта страна была одной из немногих, которая выдавала «шенген» россиянам. В настоящее время у ряда крупных игроков на греческом направлении доля отказов доходила до 50%. При этом среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей.

Количество отказов резко выросло в последние недели. Например, один из туроператоров за один день получил сразу четыре отказа, в том числе заявительнице с полным пакетом документов, включая подтверждение владения недвижимостью в Москве и банковские документы. Неожиданными стали отказы туристам с полностью оплаченными турами и подтвержденным размещением от принимающих компаний в Греции.

Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов. Если раньше оформление визы занимало две–три недели, то теперь процесс может растянуться до полутора месяцев.