Отельеры Турции хотят наказывать туристов за фейки в соцсетях

Представители туристической отрасли Турции бьют тревогу: вслед за экономическими трудностями у них появилась новая головная боль – недостоверные публикации в социальных сетях. На известных онлайн-площадках множатся ролики с непроверенной информацией об отелях и курортах, что наносит ощутимый урон репутации бизнеса.

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Профессионалы гостиничного дела обсудили проблему. Участники дискуссии указали, что отдельные авторы, в том числе отдыхающие в качестве туристов, сознательно монтируют провокационные сюжеты ради просмотров и лайков. Один из ярких примеров – недавний случай в Кемере, где опубликовали кадры с акулой, выдав их за съемки у местного побережья. Позднее выяснилось, что видео сняли в Канаде, однако опровержение уже не смогло перекрыть волну негатива. По этому факту местные власти и береговая охрана подали заявление в суд.

«Социальные сети вышли из-под контроля. Появилось так много самопровозглашенных “гурманов”, “инспекторов” и “гуру гостиничного бизнеса”. Эти люди оценивают отели, и тысячи зрителей наблюдают за ними», – посетовал один из представителей турбизнеса.

Отельеры возмущены тем, что блогеры-любители со смартфонами присваивают себе статус экспертов. Они оценивают сервис, выставляют баллы и дают рекомендации миллионам подписчиков, не имея специальных знаний.

«Мы растили профессионалов 35–40 лет, а чей-то минутный ролик перечеркивает все», – заявил управляющий одной из гостиниц.

Особое беспокойство у турецкого турбизнеса вызывают случаи, когда мелкий пожар в лесу преподносят как крупное возгорание в отеле. По словам участников обсуждения, ложь распространяется за секунды, а официальные разъяснения не успевают за вирусным контентом.

Представители индустрии призывают ужесточить наказание за целенаправленную дезинформацию. Они требуют от платформ ускоренной реакции на жалобы, создания этического кодекса для блогеров и введения штрафов за подрыв деловой репутации. При этом профессионалы подчеркивают, что не посягают на свободу слова, но настаивают на справедливом балансе между самовыражением и ответственностью.