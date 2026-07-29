«Альфа-ретрит»: мужчины устремились на запрещенный для женщин курорт

Мужчины со всего мира устремились на запрещенный для женщин курорт на Бали
Мужчины со всего мира устремились на запрещенный для женщин курорт Bali Time Chamber на индонезийском острове Бали. На ролик с рекламой на одноименном аккаунте в социальной сети TikTok обратила внимание газета New York Post (NYP).
«Никаких женщин, никакого алкоголя, никакого курения, никаких наркотиков, никаких вечеринок», — говорится в видео.
Цель Bali Time Chamber — создать пространство «без отвлекающих факторов» для мужчин, которые хотят развиваться и общаться с единомышленниками.
«Женщины не могут получить доступ к этому месту. Это место запретило все, что не заставляет людей расти», — говорится на странице набирающего популярность «альфа-ретрита»
Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
«Можно я буду там жить?» — написал один пользователь. «Сколько вы заплатите мне, чтобы я там остался? — спросил другой комментатор.
Ранее россиянин открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался полиции. Оказалось, что он продвигал виллу в русскоязычных туристских сообществах как закрытый и максимально приватный курорт для отдыха без одежды.