Туристам предлагается слетать в Южную Корею за 40 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене билеты в Сеул из Москвы. Вопреки обыкновению их выставили на продажу вовсе не китайские перевозчики, а казахстанский.

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Отправиться рейсом авиакомпании SCAT в столицу Южной Кореи предлагается 16 ноября, возвращение – через 8 дней, 24-го. Цена за маршрут round trip – 40,4 тыс. руб., в тариф включен багаж (указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 18:00 29 июля. – Ред.).

Пересадка в Шымкенте на пути туда – 2,5 часа, на обратном – около 5 часов.

Самый доступный по цене альтернативный перелет с короткими стыковками обойдется в те же даты почти на 30 тыс. руб. дороже – 69,7 тыс. руб. Маршрут китайского нацперевозчика Air China предполагает полуторачасовую пересадку в Пекине на пути в Южную Корею и 1 час 45 мин – на обратном.

Добавим, бюджетно слетать в Сеул и обратно казахстанской SCAT можно также с 23 ноября по 1 декабря – 41,6 тыс. руб.

Ранее мы писали, что китайские авиакомпании перестают быть поставщиками наиболее дешевых билетов для россиян.