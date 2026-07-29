Туристы пожаловались на сложности оплаты в Турции

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, которая сейчас отдыхает в Бодруме. По ее словам, за последнюю неделю она несколько раз столкнулась с отказом принимать к оплате крупные долларовые купюры.

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«Сначала в Migros хотела расплатиться 100 долларами. Якобы купюры больше 20 не принимают: “Платите лирами или евро”. Потом на рынке продавец дал сдачу только в лирах, объяснив, что столько долларов у него нет. А в аэропорту при покупке воды кассир, увидев 50 долларов, сказала, что сдачи нет. Поняла, что в Турцию теперь только с евро», – поделилась читательница.

Она вспоминает предыдущие поездки и утверждает, что раньше без проблем меняла крупные купюры через покупки в Migros, получая сдачу в лирах по хорошему курсу, но теперь этот способ, по ее словам, уже не всегда работает.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Оказалось, что некоторые туристы действительно сталкивались с похожими ситуациями.

«Такая ерунда уже пару лет как. В Стамбуле в дьюти-фри по прилете даже отказались брать сотню. Потом меняли доллары в обменнике на лиры и дальше расплачивались уже ими», – рассказал один из подписчиков.

«В Мармарисе тоже неохотно берут доллары. В одном супермаркете владелец категорически был против: “Идите меняйте на лиры и приходите”», – поделилась опытом туристка.

Однако большинство участников обсуждения заявили, что подобных сложностей во время отдыха не испытывали.

«Только вернулись – никаких проблем с долларами не было», – написал один из туристов. «Недавно прилетели из Сиде. В Migros спокойно приняли 100 долларов, сдачу дали лирами», – рассказал другой.

Еще один подписчик вспомнил, что неделю назад в Анталье без проблем расплатился стодолларовой купюрой и в отеле, и на рынке.

Многие комментаторы считают, что причина вовсе не в изменении правил. Отказ принять валюту они рассматривают скорее как единичную ситуацию. По их мнению, продавцы могли так поступить просто из-за отсутствия купюр в кассе, особенно если покупка была небольшой:

«Реально могло сдачи не быть», – предполагают туристы.

Другие напоминают, что официальной валютой Турции остается лира, а прием долларов и евро в магазинах – это просто распространенная практика в туристических районах, а не обязанность продавцов.

«В чем проблема поменять доллары на лиры – и не будет проблем с мелкими деньгами», – советуют подписчики. Эту точку зрения разделяют многие участники обсуждения.

Ранее TourDom.ru писал, что туристу подменили крупную сумму евро и долларов во время перелета в Турцию.