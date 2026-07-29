Внуково отчитался об отправке всего задержанного багажа в Египет и Турцию

Внуково завершил отправку всего багажа, который не был своевременно доставлен пассажирам рейсов в Турцию и Египет из-за недавнего сбоя в системе обработки. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании.

В воздушной гавани уточнили, что все накопившиеся чемоданы уже вылетели из Москвы по соответствующим направлениям. При этом часть туристов может не получить их вовремя, поскольку в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения требуют дополнительного времени.

Во Внуково также принесли извинения пассажирам за возникшие неудобства.

Сбой в работе системы обработки багажа произошел 26 июля. Позже в аэропорту заявили, что неисправность устранена. В понедельник представители воздушной гавани сообщили, что задержек с загрузкой чемоданов на текущие рейсы больше нет, а весь ранее неотправленный багаж доставляется к месту назначения регулярными рейсами.

Несмотря на это, некоторые туристы, прибывшие в Турцию, до сих пор ожидают свои сумки уже несколько дней. По словам пассажиров, они опасаются, что после досылки из России вещи могут затеряться уже на территории турецких аэропортов.