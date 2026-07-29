Россияне стали чаще ездить в Грузию

Россияне продолжают активно ездить в Грузию. За первые 6 месяцев 2026 года граждане РФ совершили 497,5 тыс. туристических поездок в страну. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной администрации туризма Грузии.

Во втором квартале россияне посетили Грузию 307,6 тыс. раз. По сравнению с тем же периодом 2025 года турпоток вырос на 8,4%.

Несмотря на уверенный рост, нынешние показатели пока не достигли рекордного уровня 2019 года. Тогда за первое полугодие в Грузию приехали почти 543 тыс. россиян, а во втором квартале было зарегистрировано 342,7 тыс. поездок.

Всего с января по июнь Грузию посетило около 2,27 млн гостей из разных стран. Общий иностранный турпоток практически не изменился по сравнению с прошлым годом, прибавив около 0,1%.

Россия по итогам первого полугодия сохранила первое место среди всех зарубежных рынков. На втором месте находится Турция, откуда приехали 414,5 тыс. человек. Далее следуют Армения с 204,3 тыс. визитов, Израиль с 137,7 тыс., Азербайджан с 103,4 тыс., Украина с 66,1 тыс. и Казахстан с 60,7 тыс. туристических поездок.