Дом на колесах: почему в Беларуси набирает популярность караванинг

Лето — время отпусков. Белорусы все чаще выбирают для отдыха дом на колесах. Комфорт и автономность оценила и корреспондент «МИР 24 Галина Пузына.

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В топе локаций — экомаршруты, которые сосредоточены в разных областях страны: Минской, Брестской, Гродненской и Витебской. Со всем оборудованием такая передвижная квартира весит меньше 3 тонн. А значит, для управления ею нужны водительские права самой распространенной категории — В.

Отдыхать без привязки к месту было мечтой родителей. А теперь и дети оценили поездки. Такой формат путешествий все больше набирает популярность в стране, отмечают караванеры с опытом. Только в этом году на общем слете любителей было около 300 автодомов.

«В Беларуси есть места, которые организованы именно для стоянки автодомов. Там есть возможность подключения к электричеству, воде, канализации. По СНГ мы ездили. Это очень здорово. Ты просыпаешься на Неве. Это очень классно. Ни один отель мне такого не мог предоставить, — отметил предприниматель, кемпер Иван Каржевич.

Теперь все расходы на отпуск — это только продукты и топливо. Внутри путешественники обустроили целую мини-квартиру: спальные места, кухню, санузел, гардеробную. Заводскую модель доработали под себя.

«Мы здесь поменяли холодильник, поставили компрессорный, солнечные батареи, аккумулятор, освещение доработали светодиодное. Солнечные батареи нужны, чтобы в автодоме было электричество. В солнечный день они заряжают аккумулятор. И этого достаточно для всех нужд: работы насосов, системы отопления, холодильника, — рассказал Иван Каржевич.

Путешествует семья в таком доме в любой сезон. Вопрос с автономной канализацией решен, отопление организовано. Иван занимается маршрутом, Ирина — детьми и автобытом. Признаются, такие поездки дисциплинируют и сближают детей и родителей.

Ирина Тихая кемпер «Мне сейчас комфортно. То есть я могу и помыться, и высушить волосы. Потому что у нас сейчас нынче в сфере таких технологий, все оборудование можно найти такое, которое будет работать от 12 вольт. И в этом нет острой необходимости, в 220 вольтах.

Теперь семья не только сама путешествует в автодоме, но и сдает такие кемперы в аренду. По их оценкам, белорусы чаще хотят отдохнуть у рек и озер. Есть и любители исторических маршрутов. Посмотреть Беларусь в движении в этом сезоне приезжает и много россиян.

«Если это гости из России, то это недельное путешествие их. Они не берут на 2 — 3 дня. Это конкретно 7 дней. И они объезжают, наверное, начиная с Бреста — Брест, Гродно, Браслав. У нас ценник более лояльный, чем если бы они ехали из России прямиком на автодоме, — отметила Ирина Тихая.

Аренда такого дома в сутки обходится примерно в 300 белорусских или больше 8 тысяч российских рублей. Путешественники отмечают — это выгоднее, чем снимать отель. Неделя такого отдыха на семью из шести человек будет стоить чуть больше 2 тысяч белорусских или почти 50 тысяч российских рублей. Досуг на море с перелетом и отелем — минимум в 4 раза дороже.

Тенденцию автопутешествий поддержали и крупные белорусские предприятия. Они занялись производством автодомов для круглогодичных маршрутов.