Туристы в Анталье четвертый день не могут дождаться багажа после сбоя в аэропорту

«Четвертый день сидим без чемоданов»: туристы в Анталье не могут дождаться багаж после сбоя во Внуково
Туристы, вылетевшие из Внуково в Анталью рейсом ТК3061 в ночь с субботы на воскресенье, до сих пор остаются без своего багажа в Турции:
«Четвертый день сидим без чемодана в отеле. По номеру телефона, который нам оставили в заявке в бюро розыска, отвечают: “Ждите. Если не привезут сегодня, звоните еще”. И так каждый день. Половина отпуска прошла. Хотелось бы получить багаж до того, как полетим обратно. А это уже 2 августа», – рассказала одна из туристок журналисту TourDom.ru.
По ее словам, вчера в отель доставили один маленький чемодан, а второй, большой не могут найти:
«В нем вещи, одежда, средства гигиены. Сегодня утром нашему гиду сказали, что обе сумки были отправлены в отель. Но они одну где-то потеряли и сейчас занимаются поисками».
Как минимум еще одна семья ждет багаж с этого же рейса:
«У нас два чемодана. До сих пор никаких вестей».
Тем временем прибывающие на курорт россияне говорят, что в зоне прилета в аэропорту Антальи находится много невостребованного багажа.
«Куча стоит около 215-й ленты, наверное те, которые довезли», – сообщила одна из пассажирок.
Однако ехать наобум в терминал готовы не многие – дорога может обойтись недешево.
«Мы в 80 км от аэропорта с турецкими ценами на такси. Туда-обратно – 15 тыс. руб. Кому потом писать насчет компенсации, если чемодана не окажется?» – возмущается турист.
Ранее TourDom.ru писал, что после воскресного сбоя системы обработки багажа во Внуково часть туристов не получила вещи по прилете в Анталью. Сегодня утром аэропорт вновь сообщил, что отправил все чемоданы в Турцию и Египет.