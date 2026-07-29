Туристы в Анталье четвертый день не могут дождаться багажа после сбоя в аэропорту

Туристы, вылетевшие из Внуково в Анталью рейсом ТК3061 в ночь с субботы на воскресенье, до сих пор остаются без своего багажа в Турции:

«Четвертый день сидим без чемодана в отеле. По номеру телефона, который нам оставили в заявке в бюро розыска, отвечают: “Ждите. Если не привезут сегодня, звоните еще”. И так каждый день. Половина отпуска прошла. Хотелось бы получить багаж до того, как полетим обратно. А это уже 2 августа», – рассказала одна из туристок журналисту TourDom.ru.

По ее словам, вчера в отель доставили один маленький чемодан, а второй, большой не могут найти:

«В нем вещи, одежда, средства гигиены. Сегодня утром нашему гиду сказали, что обе сумки были отправлены в отель. Но они одну где-то потеряли и сейчас занимаются поисками».

Как минимум еще одна семья ждет багаж с этого же рейса:

«У нас два чемодана. До сих пор никаких вестей».

Тем временем прибывающие на курорт россияне говорят, что в зоне прилета в аэропорту Антальи находится много невостребованного багажа.

«Куча стоит около 215-й ленты, наверное те, которые довезли», – сообщила одна из пассажирок.

Однако ехать наобум в терминал готовы не многие – дорога может обойтись недешево.

«Мы в 80 км от аэропорта с турецкими ценами на такси. Туда-обратно – 15 тыс. руб. Кому потом писать насчет компенсации, если чемодана не окажется?» – возмущается турист.

Ранее TourDom.ru писал, что после воскресного сбоя системы обработки багажа во Внуково часть туристов не получила вещи по прилете в Анталью. Сегодня утром аэропорт вновь сообщил, что отправил все чемоданы в Турцию и Египет.