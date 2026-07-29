Red Wings оставит прямые рейсы из Самары в Стамбул зимой

Авиакомпания Red Wings не станет закрывать прямое авиасообщение между Самарой и Стамбулом после окончания летнего сезона. Перевозчик подтвердил, что маршрут сохранится и в зимнем расписании 2026–2027 годов.

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С 25 октября рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, на самолетах SSJ 100. Из аэропорта Курумоч лайнеры будут отправляться в 15:55, обратный вылет из Стамбула запланирован на 20:30 по местному времени. Продолжительность полета составит около 4 часов 35 минут.

Сейчас Red Wings выполняет рейсы между Самарой и крупнейшим городом Турции дважды в неделю. Самолеты отправляются из России по средам и воскресеньям, а из Стамбула возвращаются по понедельникам и четвергам. С переходом на зимнее расписание частота полетов сократится до одного рейса в неделю.

Пока Red Wings остается единственной авиакомпанией, которая предлагает прямые перелеты между Самарой и Стамбулом.