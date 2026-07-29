Туроператоры в РФ сообщили об ухудшении ситуации с выдачей виз в Грецию

Российские туроператоры фиксируют ухудшение ситуации с шенгенскими визами в Грецию: в пик сезона доля отказов у отдельных компаний достигает 50%, а сроки рассмотрения заявлений увеличились. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры отмечают ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Участники рынка сообщают об увеличении сроков рассмотрения документов и росте числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. При этом статистика у компаний заметно различается. Большинство опрошенных туроператоров пока не говорят о массовых отказах, хотя признают, что получать греческие визы стало сложнее», – говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, по данным нескольких туроператоров, доля отказов по заявлениям их клиентов летом 2026 года выросла примерно до 2–2,5%, однако годом ранее у этих компаний показатель находился на уровне 0,1–0,4%.

«При этом отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят о большем проценте отказов на пике сезона – до 50%», – отметили в ассоциации.

В АТОР напомнили, что, по официальной статистике за 2025 год, Греция выдала гражданам России около 59 тыс. виз.