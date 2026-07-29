Перед началом высокого сезона flydubai станет чаще летать из РФ в Дубай

Перед началом высокого осеннего сезона авиакомпания flydubai увеличит количество рейсов между Россией и Дубаем. Расширенное расписание вступит в силу в августе и затронет сразу несколько российских городов.

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Наиболее заметные изменения коснутся Москвы: из аэропорта Внуково перевозчик будет выполнять по 4 рейса в день. Ежедневное сообщение с Дубаем также сохранится из Казани, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Из Санкт-Петербурга, Махачкалы, Самары и Сочи самолеты flydubai будут летать 4 раза в неделю, из Новосибирска – 5. Для пассажиров из Уфы в первой половине августа предусмотрено 3 рейса в неделю, а затем их количество увеличится до 4.

В авиакомпании отмечают, что расширение полетной программы позволит путешественникам выбирать более удобные даты вылета, а также использовать Дубай как транзитный хаб для дальнейших перелетов по маршрутной сети flydubai.

При этом полетная программа расширяется на фоне сохраняющейся нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. В частности, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) ранее рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от выполнения рейсов в воздушном пространстве ряда стран региона до 31 августа из-за сохраняющихся рисков.