Туристы отказались платить 800 долларов за переезд из египетского отеля

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, отдыхающая с семьей в отеле Mirage Bay Resort & Aqua Park 4* в Хургаде. По ее словам, они столкнулись с антисанитарией. Проблемы начались сразу после заселения 25 июля:

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«В номере не было горячей воды, сантехника оказалась ржавой и сломанной, везде грязь и пыль. У ребенка, страдающего аллергией, случился приступ астмы. На пляже мусор и сломанные лежаки, в ресторане – мухи на еде и грязная посуда. Моя мама почувствовала себя плохо после еды в ресторане отеля», – утверждает туристка.

Она потребовала бесплатного переселения в другой отель, однако вместо этого, поскольку условия договора по предоставлению выбранной категории номера были выполнены, принимающая компания предложила переехать в другую гостиницу за доплату в размере 800 долларов. Туристов сумма устроила, но все-таки они отказались, так как им сообщили, что не будет предоставлен чек:

«Это солидная сумма для меня. Отдать ее просто так без подтверждающего документа и гарантий мы были не готовы».

Из-за этого между гостями и гидом произошел небольшой конфликт.

В тот же день женщина обратилась на горячую линию туроператора Anex, где специалист подтвердил, что туристы могут без опаски рассчитаться с представителем принимающей компании. Но тем не менее это не убедило.

«В данном случае подтверждающим документом будет анкета Change hotel, которую заполняет турист. А в новый отель он заселяется по первоначальному номеру заявки и паспортам», – пояснили журналисту TourDom.ru в Anex.

После вмешательства туроператора сегодня с гостями еще раз связались из принимающей компании и предложили переселиться в King Tut Aqua Park Beach Resort Hurghada, в который ранее и хотели съехать гости. С учетом оставшегося времени проживания доплата составит уже лишь 290 долларов.

«Ситуация с переселением оказалась немного сумбурной и эмоциональной, но по итогу все разрешилось. Туристам будет предоставлен комплимент в виде фруктовой корзины», – сообщили журналисту редакции.

TourDom.ru поинтересовался у экспертов, а так ли критично отсутствие чека за рубежом. Как пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, если турист просто решил переехать в другой отель за свой счет, наличие чека не имеет принципиального значения. В остальных случаях есть нюансы:

«Если турист планирует в дальнейшем подавать претензию о компенсации убытков, например доказывая, что первоначальный отель не соответствовал заявленным характеристикам, чек будет являться доказательством размера убытков, поэтому он обязателен».

При этом юрист добавляет, что сам факт проживания в другом отеле можно подтверждать и другими доказательствами – например, справкой с ресепшен, заявлением об отказе от первоначального размещения или документами туроператора.