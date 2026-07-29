Онищенко дал советы туристам, отдыхающих в экзотических странах

Перед поездкой в экзотические страны россиянам стоит заранее проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а также изучить эпидемиологическую обстановку в регионе отдыха. Такие рекомендации дал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, смена климата, часового пояса, температуры и уровня влажности может стать серьезной нагрузкой даже для полностью здорового человека. Поэтому перед путешествием желательно обсудить предстоящую поездку с лечащим врачом, который оценит возможные риски с учетом состояния здоровья.

Кроме того, специалист посоветовал заранее ознакомиться с информацией о распространенных заболеваниях в стране назначения. Сделать это можно с помощью открытых источников, где публикуются актуальные сведения об эпидемиологической ситуации.

Геннадий Онищенко также отметил, что туроператоры обязаны информировать клиентов об особенностях выбранного направления, включая возможные санитарно-эпидемиологические риски и способы защиты от местных инфекций. По его мнению, путешественникам важно соблюдать рекомендации по профилактике и учитывать особенности региона.

Отдельное внимание эксперт уделил вопросам питания. Он предупредил, что непривычные блюда национальной кухни и даже безопасная для местных жителей питьевая вода могут вызвать расстройства пищеварения у туристов из-за другого состава и особенностей рациона.

Вместе с тем академик призвал россиян чаще выбирать путешествия по стране. Он подчеркнул, что внутренний туризм способен предложить отдых на любой вкус, однако качество сервиса еще нуждается в дальнейшем развитии, чтобы стать более комфортным и доступным для туристов.